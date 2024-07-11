Генсек НАТО об ударах по России на глубину 500 км: Некоторые ограничения сейчас снимаются

Михаил Рябов.  
11.07.2024 00:43
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина


Журналисты поинтересовались у генсека НАТО Йенса Столтенберга, что он думает по поводу требований Украины предоставить ракеты, бьющие по России на глубину в 500 километров.

Ответ вышел уклончивый, но подтверждающий то, о чем неоднократно ранее предупреждали наблюдатели: Запад «варит» Россию как лягушку, и если в начале СВО Владимир Путин предостерегал третьи страны от попыток сорвать ход спецоперации, то теперь НАТО уже допускает удары вглубь «старых» российских территорий.

Журналисты поинтересовались у генсека НАТО Йенса Столтенберга, что он думает по поводу требований Украины...

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«Россия ведет агрессивную войну против своего соседа. Она напала на независимое суверенное государство. Согласно законам международного права, Украина имеет право на самооборону. И мы должны поддерживать это суверенное право всеми возможными силами, военной техникой, ракетами, средствами, такими, как ATACAMS.

Мы считаем, что есть возможность и вполне законно, что Украина может нанести удары против военных объектов в России. И мы должны сделать все возможное, чтобы предоставить Украине военную технику, чтобы у нее была возможность защищать себя.

Существуют определенные ограничения, тем не менее, союзники обсуждают этот вопрос. И я знаю, это является общеизвестным фактом, – ограничения существовали, некоторые ограничения сейчас снимаются, – после того, как нанеслись удары по Харькову и по другим объектам в Украине.

Поэтому Украина говорит, что у них есть право для своей защиты на удары против военных объектов на территории РФ», – сказал Столтенберг.

Слова генсека можно трактовать и как угрозу НАТО передавать Украине все более дальнобойное и современное оружие в ответ на любое продвижение российской армии – напомним, что сейчас речь идет о занятии небольшой доли Харьковской области, даже недостаточной для создания буферной зоны и прекращения обстрелов Белгорода.

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