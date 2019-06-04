Генсек НАТО обещает Зеленскому усиление в Черном море против России

04.06.2019, Брюссель, Владимир Гладков

НАТО намерено увеличивать своё присутствие в Чёрном море, включая прямое сотрудничество с Украиной и Грузией.

Об этом в ходе совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конфликте на Востоке Украины мы видим, что погибло более 13 тысяч людей, и я приветствую ваше стремление скорее закончить конфликт, украинский народ заслуживает мира. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе.

Мы продолжаем подчёркивать, что Россия должна освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива. Мы будем продолжать настаивать, что Россия должна выполнить международные обязательства», – заявил Столтенберг.

«В ответ на незаконные действия России НАТО увеличит своё присутствие в Черноморском регионе. Больше кораблей и больше самолётов. Также мы увеличили сотрудничество с Украиной и Грузией в данном регионе. Поэтому мы очень подробно отслеживаем ситуацию. Больше обучения ваших пограничников, а также морского компонента. Больше морского присутствия и учений», – добавил генсек.