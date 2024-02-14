Генсек НАТО отфутболил вопрос украинца об угрозе нападения России на ЕС

Руководство НАТО не видит реальной угрозы нападения России на одного из членов Альянса.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист из Украины поинтересовался, рассматривает ли НАТО угрозы со стороны России.

«Мы очень серьёзно относимся к гибридным угрозам. Мы не видим, что сейчас есть какая-то военная угроза нападения на одного из союзников НАТО. Но есть кибератаки и всякие другие на наших участников.

И потому мы обмениваемся разведданными, усиливаем работу нашей разведки, сотрудничаем со всеми сферами общества, тренируем военных и следим за ситуацией на границах с Россией, чтобы когда надо будет, мы смогли среагировать должным образом», – сказал генсек НАТО.