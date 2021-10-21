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21.10.2021 18:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Китай, НАТО, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Украина
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Генсек НАТО плюнул в лицо восточноевропейским союзникам – Джангиров

Новости УкраиныГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что если бы не восточные европейцы с их...

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что если бы не восточные европейцы с их иррациональной русофобией, то Северно-атлантический альянс мог бы уже поладить с Россией, чтобы можно было развернуться против Китая.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Столтенберг – это человек, которой «не лох», поэтому за свои слова отвечает, я думаю, что это неспроста сказал, что любая попытка отказа альянса от сдерживания российской угрозы вызовет возражение новых членов блока. Ещё раз, перевожу, что если альянс не будет противостоять России – это не поймут и будут протестовать восточные европейцы.

Дело в том, что, это, конечно же, правда, они будут протестовать. Но ведь он же мог сказать, что мы не можем отказаться от сдерживания России в силу её агрессивности, переноса турбулентности вмешательства в выборы, кибератаки, можно было много чего рассказать про Россию, есть набор, он стандартный.

Но зачем-то было сказано. Это что-то среднее между coming out и, в общем-то, плевком в сторону восточных европейцев. Мол, если бы не вы, мы, может быть, уже бы с русскими поладили и против Китая развернулись, можно и так интерпретировать», – предположил политолог.

«Я понимаю, что много есть интерпретаций, но это важная фраза от человека, который их просто так не бросает», – подчеркнул Джангиров.

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