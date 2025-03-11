Генсек НАТО постеснялся говорить при журналистах о методах расправы над Республикой сербской

Елена Острякова.  
11.03.2025 16:26
  (Мск) , Москва
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Балканы, Беспредел, Босния, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Республика Сербская, Россия, Скандал, Судебный произвол


Руководство Боснии и Герцеговины должно самостоятельно решить проблемы с Республикой Сербской, не обращаясь к внешней помощи.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на встрече со студентами университета в Сараево, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Боснии и Герцеговины должно самостоятельно решить проблемы с Республикой Сербской, не обращаясь к...

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«Да, сейчас есть напряженность из-за Додика. И поэтому я призываю всех придерживаться законных судебных решений, правовых процедур и политических традиций, которые вы установили в этой стране. Потому что в конечном итоге именно институты и руководство политиков не позволят этому вопросу перерасти в нечто большее, чем просто политический вопрос. Это должно оставаться политическим вопросом и должно быть решено.

Но я твердо верю, что прежде, чем обращаться в международные организации и к верховному представителю, вы должны иметь суверенное право решать это самостоятельно», – сказал Рютте.

Он призвал «признать реальность», каковой, по его мнению, является решение Сараевского суда, приговорившего в феврале президента Республики Сербской Милорада Додика к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать официальные должности.

Начавшиеся после этого разговоры о конце Боснии и Герцеговины Рютте назвал «опасной риторикой, которая вызывает глубокую тревогу и может помешать будущему страны». Он пообещал не допустить «вакуума безопасности», однако не стал вдаваться в конкретику, поскольку в зале была пресса.

«Здесь присутствуют журналисты. Это не закрытая встреча, где можно начать думать. Поэтому я немного сомневаюсь, стоит ли вдаваться в подробности. Потому что тогда журналисты начнут писать: Рютте предположил, что тогда это, а потом то. Я все еще думаю, что мы сможем решить все это, если будем придерживаться некоторых правил, которые мы согласовали, и не вернемся к ситуации, которая была 30 лет назад», – сказал Рютте.

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