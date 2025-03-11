Генсек НАТО постеснялся говорить при журналистах о методах расправы над Республикой сербской

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Руководство Боснии и Герцеговины должно самостоятельно решить проблемы с Республикой Сербской, не обращаясь к внешней помощи.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на встрече со студентами университета в Сараево, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, сейчас есть напряженность из-за Додика. И поэтому я призываю всех придерживаться законных судебных решений, правовых процедур и политических традиций, которые вы установили в этой стране. Потому что в конечном итоге именно институты и руководство политиков не позволят этому вопросу перерасти в нечто большее, чем просто политический вопрос. Это должно оставаться политическим вопросом и должно быть решено. Но я твердо верю, что прежде, чем обращаться в международные организации и к верховному представителю, вы должны иметь суверенное право решать это самостоятельно», – сказал Рютте.

Он призвал «признать реальность», каковой, по его мнению, является решение Сараевского суда, приговорившего в феврале президента Республики Сербской Милорада Додика к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать официальные должности.

Начавшиеся после этого разговоры о конце Боснии и Герцеговины Рютте назвал «опасной риторикой, которая вызывает глубокую тревогу и может помешать будущему страны». Он пообещал не допустить «вакуума безопасности», однако не стал вдаваться в конкретику, поскольку в зале была пресса.