Генсек НАТО потирает руки: Трамп все больше втягивается в войну Байдена

США согласны снова поставлять оружие Украине, которое не могут заместить другие страны-члены НАТО. Кроме того, 19 европейских стран заявили о готовности вооружать Украину.

Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе заявил генсекретарь Альянса Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«НАТО четко ставит во главу угла сохранения Украины в борьбе настолько сильной, насколько это возможно сегодня, следя за тем, чтобы все союзники, а также наши партнеры за пределами НАТО предоставляли Украине все возможное для обеспечения того, чтобы у вас есть все, что вам нужно, как в смертоносных, так и нелетальных системах противовоздушной обороны и так далее, и так далее. И недавно мы получили хорошие новости из США о том, что они решили снова поставлять в Украину все военные снаряжения, которые могут предоставить только США. Это так называемая инициатива PURL, и сегодня мы фактически начали день с того, что шесть союзников взяли на себя обязательства в отношении PURL к первоначальной шестерки. Итак, были Нидерланды и Германия, Канада, а затем Швеция, Норвегия и Дания. Но, судя по результатам сегодняшней встречи, у нас более половины всех союзников, так что более 16 союзников сейчас поддерживают PURL… На встрече выступили представители 19 стран, и все они заявили, что будут поставлять Украине вооружение, иногда через посредников, но во многих случаях напрямую», – заявил Рютте.

Американские поставки крайне важны для дальнейшей поддержки Украины, поэтому европейцам важно снова втянуть США в конфликт. Об этом в своем блоге пишет военкор Александр Коц.