Генсек НАТО признал претензии России на Балтику: «Ведь в Петербурге тоже есть порт»
Определение «гибридная война» «немного мягко» для действий России в Европе.
Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на встрече со студентами университета в Сараево, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это не гибридные угрозы, когда видите, что происходит по всей Европе: взрыв подводной инфраструктуры в Балтийском море, покушение на генерального директора «Рейнметал», кибератаки на национальную службу здравоохранения Великобритании, угон коммерческих самолетов на восточном фланге НАТО. Все это происходит, и поэтому мы как альянс активизируемся, чтобы не только фиксировать происходящее, но и реагировать на него. Иногда это может быть ассиметрично, иногда – напрямую», – сказал Рютте.
В качестве удачного примера он привел операцию Baltic Sentry по патрулированию Балтийского моря.
«Эта операция была действительно успешной, потому что ее организовали за 6 или 7 дней. Мы должны реагировать быстрее, и русским это не нравится. Все доказательства, которые мы получаем, говорят о том, что им это не нравится. Потому что они тоже считают Балтийское море своим. Что логично, ведь в Петербурге тоже есть порт. Но это не только их море, это и наше море. Когда корабли теневого флота наносят удары по критически важной подводной инфраструктуре, мы должны действовать», – отметил генсек НАТО.
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