Генсек НАТО признал претензии России на Балтику: «Ведь в Петербурге тоже есть порт»

Определение «гибридная война» «немного мягко» для действий России в Европе.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на встрече со студентами университета в Сараево, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не гибридные угрозы, когда видите, что происходит по всей Европе: взрыв подводной инфраструктуры в Балтийском море, покушение на генерального директора «Рейнметал», кибератаки на национальную службу здравоохранения Великобритании, угон коммерческих самолетов на восточном фланге НАТО. Все это происходит, и поэтому мы как альянс активизируемся, чтобы не только фиксировать происходящее, но и реагировать на него. Иногда это может быть ассиметрично, иногда – напрямую», – сказал Рютте.

В качестве удачного примера он привел операцию Baltic Sentry по патрулированию Балтийского моря.