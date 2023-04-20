Генсек НАТО: Путин не должен победить

Основная задача вооружённой помощи Украине – сделать так, чтобы Россия не победила, чем показала бы пример другим «авторитарным» странам.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На встрече в Рамштайне завтра я ожидаю, что члены альянса и партнёры объявят о конкретной военной поддержке Украине. И это, конечно, будет дополнением к той беспрецедентной поддержке, которая уже предоставляется. Я ожидаю, что члены Альянса сделают это, потому что это морально правильно, когда независимая (ха-ха, – ред.) демократическая (ха-ха-ха, – ред.) страна в Европе стала жертвой абсолютно кровавой агрессии, и Украина должна иметь возможность защищаться.

Второе, очень важный момент, что Путин не должен победить, потому что если другие авторитарные лидеры, как Путин, увидят его победу, они будут думать, что смогут достичь своей цели своими средствами. Поэтому наша поддержка как альянса направлена полностью на поддержку Украины.

Члены альянса Нидерланды и Дания объявляют о 14 новых танках «Леопард», США также объявили о новом многомиллионном пакете помощи, включительно с новыми «Хаймарсами», боеприпасами, ракетами, и мы ожидаем, что всё это будет выполняться, потому что всё это необходимо Украине на сегодняшний день», – заявил Столтенберг.