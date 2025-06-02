Генсек НАТО: Нужна длительная поддержка Украины

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Североатлантический альянс должен увеличить свои боевые возможности.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил сегодня на саммите восточного и южного флангов альянса в Вильнюсе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил. что НАТО увеличивает свое присутствие в Балтийском и южном регионе Европы.

«Мы все знаем, что это более важно, чем когда-либо раньше, потому что Россия продолжает себя перевооружать. Мы все это хорошо знаем», – сказал Рютте.

Он призвал страны-члены тратить больше денег «на оборону».