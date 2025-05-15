Генсек НАТО: Так нечестно! Россия контролирует мяч, в который хочет играть Украина
Мирное соглашение между Россией и Украиной не должно повторить судьбу Минских соглашений.
Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил сегодня на пресс-конференции в Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас есть честные инициативы, направленные на то, чтобы когда на Украине будет достигнуто прекращение огня или мирное соглашение, оно было бы прочным. Чтобы у нас не было повторения того, что произошло в 2014-2015 годах с Минским соглашением, которое было оспорено до того, как высохли чернила на бумаге. Мы не можем повторить этого, соглашение должно быть прочным», – трепался Рютте.
Он расхвалил «инициативы» утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского и обвинил Россию в том, что она не хочет вести переговоры “на должном уровне”.
«На этой неделе мяч явно на стороне России. Русские сейчас направили делегацию низкого уровня и не воспользовались возможностью, предоставленной президентом Зеленским. Он сказал, что готов встретиться с президентом Путиным: как только наступит перемирие, мы готовы заключить мирное соглашение. Украина явно готова играть, но мяч сейчас в руках России», – вещал Рютте.
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