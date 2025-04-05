Генсек НАТО: У нас нет красных линий для Украины и России

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Североатлантический альянс не может диктовать условия участникам переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил генсек НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос, каковы для альянса красные линии переговорах о прекращении войны между Украиной и Россией.

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«Я думаю, что у НАТО нет собственных красных линий, потому что мы не являемся частью этого процесса [переговоров]. Но, конечно, в общем, мы хотим, чтобы Украина была гордым суверенным государством, которое движется вперед. Это то, чего мы все хотим. Это должен быть справедливый и длительный мир. Путин никогда не должен попытаться сделать это снова», – сказал глава альянса.

Непростым для него оказался и вопрос о готовности НАТО стать частью так называемых миротворческих сил, размещение которых на Украине продвигает Лондон и Париж.