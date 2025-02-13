Генсек НАТО: Украине никто членства не обещал
НАТО никогда не обещала Украине членства в альянсе после заключения мира.
Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В Вашингтоне НАТО взяла на себя обязательство по будущему членству Украины, но не было конкретного согласования, когда переговоры о мире начнутся, и что они завершатся точно членством в НАТО. Это может быть, но это не было четко обозначено.
Но я постоянно говорил о том, что мы должны обеспечить, чтобы независимо от результатов, должны обеспечить, чтобы Владимир Путин никогда-никогда не пробовал напасть на Украину. Это критически важно. Мы может придумать 5-10 вариантов, каким образом обеспечить гарантии для Украины в будущем.
Но Украине никогда не обещали, что в рамках договоренностей о мире будет членство в НАТО», – повторил Рютте.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет исключил возможность вступления Украины в НАТО и заявил, что «нереально» ожидать, что границы Украины вернутся к состоянию 2014 года до аннексии Крыма.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: