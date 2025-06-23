Генсек НАТО упрямо ждёт в альянсе Украину

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Все члены НАТО готовы помогать Украине воевать с Россией, а потом принять ее в альянс.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил сегодня на пресс-конференции в Гааге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно все в НАТО рассматривают это как нечто, чему мы коллективно должны дать отпор, убедившись, что Украина имеет то, что ей нужно с нашей помощью. Поддержку, чтобы вести эту борьбу конкретно, шаг за шагом. Убедиться, что они могут защитить украинскую территорию. Именно поэтому в прошлом году союзники по НАТО согласились с тем, что для Украины существует необратимый путь вступления в альянс. Это все еще верно сегодня. И будет верно в четверг после этого саммита», – вещал Рютте.

Он напомнил, что Канада и европейские союзники обещали выделить на этот год 20 млрд долларов.