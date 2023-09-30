Генсек НАТО в Киеве согласовал стратегию длительной войны с Россией

Анатолий Лапин.  
30.09.2023 17:08
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Украина


Целью визита в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга со свитой было обсуждение «контрнаступа» и его итогов. На повестке было два варианта – согласиться на требования России и зафиксировать нынешнюю линию разграничения, либо воевать в долгую. Сошлись на втором варианте.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Василий Вакаров, член движения «Другая Украина».

Целью визита в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга со свитой было обсуждение «контрнаступа» и...

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«Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев не один, а вместе с руководителем Генштаба Британии Энтони Радакиным, главой Минобороны Британии Грантом Шаппсом, министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

Главным вопросом, который обсуждался с высшим военно-политическим руководством Украины, был один – как выходить из ситуации «весенне-летнего контрнаступления» в положение «зимней паузы»?

Обсуждались два варианта:

1.Согласиться на предложение России о начале переговоров, зафиксировав реальную ситуацию, сложившуюся «на земле». Иными словами, «получить перемирие в обмен на земли».

2.Продолжать военные действия в надежде на «изматывание» противника и принудить его сесть за стол переговоров в более выгодой для себя ситуации. Другими словами, «играть в долгую».

По моей информации, западные партнеры выступали за первый вариант, однако Зеленский его отверг. Другие источники утверждают, что Зеленский после поездки в США, был склонен к первому варианту, а Столтенберг и Ко навязали ему второй вариант.

В конце концов, это уже не так важно! Ясно одно, принято решение «играть в долгую». Зимняя пауза не означает прекращение войны – она будет продолжаться», – отмечает Вакаров.

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