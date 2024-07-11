Генсек НАТО: Возвращение Трампа не грозит альянсу ничем плохим

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США останутся ключевой страной, поддерживающей Украину в военном конфликте против России, кто бы ни победил на выборах нового американского президента. Вашингтон также останется важнейшим членом НАТО.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания совета глав государств-членов НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Столтенберг напомнил, что Дональд Трамп «справедливо критиковал» другие страны НАТО за то, что они тратят на оборону гораздо меньше, чем Америка.

«Сегодня мы преодолели эту проблему», – заверил генсек, указав, что 23 страны-члена альянса уже тратят не менее 2% ВВП на расходы в области обороны.