Генсек НАТО выступил на «Эхо Москвы» с угрозами в адрес России

28.01.2022  23:45 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия


НАТО перебрасывает дополнительные контингенты на свои восточные границы, но не собирается вводить войска на Украину.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире либеральной российской радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО перебрасывает дополнительные контингенты на свои восточные границы, но не собирается вводить войска на...

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«Российская агрессия против Украины приводит к противоположному – не к тому, что хочет Россия. Потому что, чем больше агрессии со стороны России мы будем видеть в отношении Украины, тем больше солдат НАТО будет переброшено на восточные части НАТО – территории членов нашей организации.

После аннексии Крыма и осуществления военного контроля над Донбассом в Украине, у нас до этого не было на востоке Альянса контингентов. После 2014 года, после того, как Россия вторглась в Украину, мы на наших границах – в Польше и в Балтийских странах – разместили солдат и увеличили наше присутствие в Прибалтике, в регионе Черного моря.

И мы должны обеспечить то, чтобы было понятно: если Россия сделает что-то такое, что сделала с Грузией в 2008 году и с Украиной в 2014 году, то весь Альянс на это ответит. Если будет задета страна НАТО, статья 5-я будет активирована. И причины, почему мы разместили вооруженные силы на востоке Альянса – это чтобы показать России, что, если Россия опять вторгнется в Украину, то на восток НАТО будет переброшено еще больше сил. Но это солдаты НАТО на территории НАТО.

У нас нет планов размещения их на Украине. Украина является ценным партнером, но не является членом НАТО. Мы их поддерживаем, но у нас нет планов размещать там свои силы. Конечно же, Россия заплатит высокую цену, если она вторгнется в Украину, будут экономические санкции. И украинская армия сейчас лучше подготовлена, чем в 2014 году. И на восточном фланге у нас больше солдат», – сказал Столтенберг.

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