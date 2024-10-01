Генсек НАТО: «Я лично требовал от Китая – прекратить общаться с Путиным!»

Североатлантический альянс должен сплотиться со странами Индо-Тихоокеанского региона, чтобы быть в состоянии противостоять формирующемуся блоку России, Китая, Ирана и КНДР.

Об этом на пресс-конференции заявил новый генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сейчас Китай опосредствованно поддерживает Россию, и они должны прекратить поддерживать наибольшего агрессора, начиная со Второй мировой войны. Россия также получает поддержку от Ирана и Северной Кореи, что позволяет России вести эту жестокую войну.

Австралия, Южная Корея, Япония и Новая Зеландия приняли участие в межминистерской встрече НАТО впервые. Я с нетерпением жду, чтобы поделиться с ними нашими общими вызовами и идеями.

Для меня это очень важно, потому что Россия получает поддержку от Северной Кореи, Ирана и Китая, а также есть другие вопросы на повестке дня, которые касаются Индо-Тихоокеанского региона. Именно поэтому важно работать с тамошними партнёрами как можно больше, и есть много способов такого сотрудничества», – вещал Рютте.