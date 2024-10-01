Генсек НАТО: «Я лично требовал от Китая – прекратить общаться с Путиным!»
Североатлантический альянс должен сплотиться со странами Индо-Тихоокеанского региона, чтобы быть в состоянии противостоять формирующемуся блоку России, Китая, Ирана и КНДР.
Об этом на пресс-конференции заявил новый генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас Китай опосредствованно поддерживает Россию, и они должны прекратить поддерживать наибольшего агрессора, начиная со Второй мировой войны. Россия также получает поддержку от Ирана и Северной Кореи, что позволяет России вести эту жестокую войну.
Австралия, Южная Корея, Япония и Новая Зеландия приняли участие в межминистерской встрече НАТО впервые. Я с нетерпением жду, чтобы поделиться с ними нашими общими вызовами и идеями.
Для меня это очень важно, потому что Россия получает поддержку от Северной Кореи, Ирана и Китая, а также есть другие вопросы на повестке дня, которые касаются Индо-Тихоокеанского региона. Именно поэтому важно работать с тамошними партнёрами как можно больше, и есть много способов такого сотрудничества», – вещал Рютте.
Прозвучал вопрос, есть ли у НАТО какие-либо «красные линии» относительно поддержки России Китаем.
«Проблема – это то, что Китай позволяет России вести эту агрессивную войну. Я в марте общался с высшим руководством Китая и сказал, что не понимаю, почему мы с вами, казалось бы, друзья, а вы продолжаете поддерживать Россию, почему вы поставляете сырьё или микроэлектронику, почему вы продолжаете общаться с лидером России. Это должно прекратиться! Потому что это имеет влияние также на позицию Китая во всём мире.
Поэтому я не могу ответить напрямую на вопрос, но это та проблема, с которой мы сталкиваемся по всему миру. Поэтому мы должны работать вместе с нашими коллегами в Тихоокеанском регионе», – словоблудил генсек НАТО.
Спасибо!
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