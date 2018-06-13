13.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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ЕС, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина

Генсек ОБСЕ купился на фейкового Гройсмана


Украинские власти не проявляют политическую волю для выполнения Минских договорённостей и деэскалации военного конфликта в Донбассе.

Об этом стало известно из записи телефонного разговора пранкеров Владимира Кузнецова «Вована» и Алексея Столярова «Лексуса» с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пранкеры выяснили мнение еврочиновника по проблемам Украины и Донбасса под видом премьер-министра Армении Никола Пашиняна и украинского премьера Владимира Гройсмана.

Генсек ОБСЕ констатировал, что переговорный процесс и выполнением Минских договорённостей зашли в тупик, в первую очередь, из-за отсутствия политической воли со стороны Киева.

 

«На настоящий момент, очевидно, недостаточно политических ориентиров, которые позволили бы приступить к выполнению условий Минских соглашений. Можно сказать, что сейчас ситуация зашла в политический тупик. Не хватает политической воли со стороны ключевых заинтересованных сторон, чтобы на деле выполнить все политические положения, положение по обеспечению безопасности Минских соглашений. Сейчас, боюсь, мы не движемся в сторону выполнения этих условий и реального разрешения конфликта. Полагаю, в Киеве не хватает политической воли для того, чтобы предпринять конкретные действия по выполнению политических условий», – сказал он.

 

Кроме того Томас Гремингер выразил мнение, что инсценировка украинскими спецслужбами гибели Бабченко была контрпродуктивной.

 

«Я думаю, многие из нас полагают, что были другие способы защиты этого журналиста, которые бы не подрывали международные процессы информацией, передаваемой украинскими властями», – уверен Томас Гремингер.

 

Также генсек ОБСЕ посоветовал фейковому Гройсману освободить из-под стражи главного редактора «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского, отметим, что это вызвало бы положительные отклики международного сообщества.

 

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