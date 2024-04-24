Генсек ОДКБ: Мы уважаем желание Армении взаимодействовать с НАТО
Если Армения покинет ОДКБ, то это поменяет баланс сил на Кавказе.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, давая оценку заявлению армянского премьера Никола Пашиняна о стремлении Еревана к плотному сотрудничеству с НАТО.
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«Здесь важно отметить, что государства-члены придерживаются во взаимодействии с внешними игроками политики многовекторности, что остается их суверенным правом. Соответственно, и выбор Еревана — оставаться в составе ОДКБ или покинуть организацию — также будет суверенным решением этого независимого государства», – сказал Тасмагамбетов в интервью «Известиям».
По его словам, другой вопрос, как нынешнее руководство Армении оценивает те угрозы и риски национальной безопасности, с которыми сталкивается страна.
«Аналитики секретариата указывают, что баланс сил на Южном Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться, однако в этом случае сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сейчас достаточно сложно спрогнозировать и просчитать. Рассуждая о вероятности конфронтации Армении с ОДКБ, надеюсь, не более чем гипотетической, нужно учитывать ресурсную базу и реальные возможности сторон, поэтому этот вопрос, пусть он в настоящий момент и не может быть отнесен к разряду крайне актуальных, требует анализа», – отметил собеседник издания.
По его словам, секретариат организации в своей работе учитывает и анализирует активность Североатлантического альянса в Закавказье.
«Вместе с тем мы уважаем внешнеполитические решения государств — членов ОДКБ, которые реализуют взаимодействие с НАТО, будучи в статусе суверенных и независимых государств.
Другой вопрос, что длительный период союзнических отношений в рамках ОДКБ и сотрудничество с НАТО в формате реализации их наиболее известных проектов позволяет властям этих стран сравнивать принципы принятия решений, последовательность политики безопасности, параметры реализации принятых решений, характер многосторонних отношений с точки зрения равноправия и взаимного учета интересов и прочее. Всё это позволяет сопоставить опыт и спрогнозировать, как могут развиваться отношения, в частности, с НАТО, и сделать соответствующие выводы», – заявил Тасмагамбетов.
Впрочем, фактически пытаясь усидеть на двух стульях, он сделал реверанс и в сторону ОДКБ, отметив, что с точки зрения суверенитета организация «представляет собой объединение, где этот фактор учитывается в полной мере».
«То, что мы называем мягким союзничеством — имеется в виду прежде всего отсутствие так называемой жесткой блоковой дисциплины, — это сильная сторона нашей организации. И государства — члены ОДКБ, конечно, принимают это во внимание, выстраивая свою политику в сфере обеспечения национальной и региональной безопасности», – резюмировал генсек ОДКБ.
Отметим, что НАТО фактически ведет против России войну на Украине, снабжая Киев оружием, разведданными и проводя подготовку ВСУ.
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