Генсек ОДКБ о Казахстане: Механизм работает. Мы способны выполнять поставленные задачи

10.01.2022  14:49 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Казахстан, ОДКБ, Политика, Россия


Миротворцы ОДКБ чувствуют себя в Казахстане «как одна семья».

Об этом на онлайн-саммите глав государств-членов ОДКБ доложил генеральный секретарь организации Александр Зась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Миротворцы ОДКБ чувствуют себя в Казахстане «как одна семья». Об этом на онлайн-саммите глав...

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«Вчера я разговаривал с командующим коллективными миротворческими силами генерал-полковником Сердюковым, и по его докладу проблем, требующих вмешательства на уровне глав государств нет. Было очень приятно услышать слова генерала о том, что все бытовые и организационные вопросы решаются влет. Особая благодарность была высказана министерству обороны Казахстана. Было сказано, что «мы живем и выполняем задачи, как одна семья», – отметил генсек организации.

 

«Да, это первый наш опыт проведения такой операции. Безусловно, чуть позже спокойно мы все проанализируем, извлечем уроки и выводы. Но уже сейчас можно сделать самый главный вывод – тот миротворческий потенциал (и механизмы его использования), который создан нашей организацией, он реально работает и способен выполнять поставленные задачи», – сказал Зась.

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