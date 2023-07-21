Генсек ООН не постеснялся соврать боснийским сербам

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Сербский член Президиума БиГ Желька Цвиянович выразила разочарование ответом генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

Своей формулировкой Гутерриш показал подчиненность ООН по отношению к Западу.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», сербский член Президиума БиГ Желька Цвиянович направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу запрос по поводу немецкого дипломата Кристиана Шмидта, который называет себя «Верховным представителем по Боснии и Герцеговине».

Представитель сербов в высшем руководстве БиГ попросила предоставить решение Совета Безопасности ООН о назначении немца на этот пост.

«После тщательного поиска документов Совета Безопасности ООН, мы смогли найти только один документ, связанный с назначением Шмидта. Это протокол заседания Совета Безопасности ООН 8823, состоявшегося в четверг, 22 июля 2021 года, в 15:00, из которого следует, что единственный вынесенный на голосование проект постановления не был принят, так как итог голосования составил два голоса «за» при тринадцати воздержавшихся», – написала Цвиянович

Республика Сербская не признает нового Верховного представителя – немца Кристиана Шмидта, поскольку, согласно существующим правилам, его кандидатура должна утверждаться в Совбезе ООН. Но там против нее резко выступили Россия и Китай. После чего ЕС поставил германского чиновника в обход Совбеза, сделав того нелегитимной фигурой, которого признало только Сараево.

«ООН не является стороной, подписавшей Дейтонское соглашение, и не является членом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине. Секретариат ООН по-прежнему привержен поддержке БиГ на ее пути к устойчивому миру и развитию. Мы надеемся, что в будущем мы продолжим сотрудничество со всеми элементами в стране, которые ведут к этой цели», – опубликовали ответ Гутерриша, полученный МИД БиГ, федеральные (бошнякские) СМИ .

При этом Цвиянович отметила, что ответ попал сначала в медиа, а не тому, кто направил запрос, то есть ей – через представителя Республики Сербской в боснийском внешнеполитическом ведомстве. По ее словам, это «подтверждает бесполезность дипломатической сети БиГ».

«Очевидно, что сербский участник заблокирован Министерством иностранных дел, потому что сначала они должны проанализировать содержание послания. И передать его в медиа только в том случае, если оно их устраивает», – отметила сербский член Президиума.

При этом Цвиянович отвечает, что если ответ Гутерриша действительно таков, то это означает лишь одно – ООН является просто инструментом.

«Ну, а теперь логично было бы спросить у ООН, зачем они теряли время и подтверждали назначения целого ряда Верховных представителей резолюциями Совбеза ООН, если они тут не при чем? Тогда какой смысл в их базе данных, где есть решения о более ранних назначениях? Узурпировали чьи-то права и занимались делом, которым не должны были заниматься? И почему, например, поставили на повестку дня назначение Кристиана Шмидта, который, кстати, так и не получил поддержки Совбеза ООН, если они тут ни при чем?»,- задала резонные вопросы Желька Цвиянович.