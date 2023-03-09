Генсек ООН решил надавить на Россию

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Накануне Киев уже в третий раз с начала спецоперации посетил Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», глава ООН заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины и обвинил Россию в нарушении Устава ООН и международного права.

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Кроме того, Гутерриш заявил, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 18 марта, должна быть продлена.

«Экспорт украинских, а также российских продуктов питания и удобрений имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности и сдерживания роста цен на продукты питания», – заявил Генсек ООН.

Он призвал работать над созданием наилучших условий использования инфраструктуры Черного моря для экспорта зерна и удобрений.

За пару дней до визита Гутерриша в Киев МИД РФ напомнил, что помимо экспорта зерновых из Украины, она предполагает и открытие рынков для российского зерна и удобрений, но эта часть условий не выполняется.

«Если эта договоренность, которая имеет обязательства сторон, а не обязательства только одной стороны и понукание и махинации с другой стороны, если эта договоренность равноправная, то мы всегда свою часть выполняли и выполнять собираемся во всех договоренностях. Если это очередной мухлеж, если это очередная попытка вытащить то, что нужно им, а все остальное забыть, и мы видели эти примеры даже по продовольственной сделке, то извините», – заявила спикер МИД России Мария Захарова.

Украинский политолог Кость Бондаренко в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста посчитал, что сделка имеет большее значение, чем просто экспорт украинского зерна и стороны договорятся.

«Есть один момент – сегодня еще должна сказать свое слово Россия, поскольку Россия постоянно заявляет о том, что предыдущая зерновая сделка не учитывала некоторые договоренности, которые касались именно России. То есть, договоренности были, и Россия считает, что ее ущемляют в ходе этой сделки, не все ее интересы учитывались. Плюс ко всему вопрос не только в зерне – вопрос еще и в поставках удобрений, а это тоже очень важно, поскольку удобрения являются важной частью современной аграрной политики и аграрного производства. И тут как раз целый ряд вопросов, будет ли расширен перечень товаров, той продукции, которая будет попадать под пункты новой зерновой сделки. Хотя, я уверен, что договорятся», – считает Бондаренко.