Генсек ООН встал на сторону Украины, Кулеба открещивается от ядерного оружия
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что признание Россией «ДНР» и «ЛНР» не соответствует принципам устава ООН.
«У этого конфликта сложная история, которая имеет, по меньшей мере, две противоречащих друг другу трактовки, я знаю, что авторы этих подходов никогда не придут к согласию по поводу того, что происходило в прошлом.
Но ситуация очевидная – решение Российской Федерации признать так называемую независимость Донецка и Луганска является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и противоречат принципам Устава ООН.
Эти действия не соответствуют положениям исторической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой более полувека назад… Это исключительно важные принципы, в частности принцип равного суверенитета всех стран, а также недопустимости нарушения их территориальной целостности и политической независимости.
Наша резолюция, Генеральной Ассамблеи, также поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Утвержденные Советом безопасности Минские соглашения, которые я поддерживал с самого начала, позволяют оказать интенсивную помощь. Сейчас они больше не работают», – сказал Антониу Гутерриш.
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Следом на заседании выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы отвергаем любые заявления о том, что мы якобы начали военные операции на Донбассе», – сказал Кулеба.
Он заявил, что кризис на Донбассе может перерасти в мировую войну.
«Никто не сможет пережить этот кризис, если Путин решит, что он может двигаться вперед со своей агрессией против Украины. Ваши правительства и ваш народ столкнутся с болезненными последствиями вместе с нашим правительством и народом. Вот почему мы должны использовать этот последний шанс для действий и остановить Путина там, где он есть. Понятно, что он сам не остановится.
Россия проявила готовность к эскалации вокруг Украины. У нас не так много времени, чтобы остановить эти действия. Украина ожидает немедленных пропорциональных конкретных шагов. ООН – организация , которая должна продемонстрировать главную роль. Не стоит только осуждать, надо конкретно остановить российскую военную машину, которая может начать кровавый конфликт, где тысячи погибнут, пострадают, получат ранения. Никто этого не хочет. Нам нужна ваша помощь. Мы не видим альтернатив мирному урегулированию», – заявил Дмитрий Кулеба.
Он заявил, что Украина не собирается возвращать себе статус ядерной державы.
«Украина внесла исторически важный вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия, от третьего по размеру ядерного арсенала в мире. И мы не собираемся вновь получать это оружие», – отметил министр.
В заключение своего выступления он призвал всех не признавать ЛДНР.
«Призываем все государства и международные организации не признавать никакие изменения статуса ряда районов Донецкого и Луганского регионов Украины, а также воздержаться от любых действий, которые могут трактоваться как признание любого подобного измененного статуса», – сказал Дмитрий Кулеба.
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