Генсек ООН встал на сторону Украины, Кулеба открещивается от ядерного оружия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что признание Россией «ДНР» и «ЛНР» не соответствует принципам устава ООН.

«У этого конфликта сложная история, которая имеет, по меньшей мере, две противоречащих друг другу трактовки, я знаю, что авторы этих подходов никогда не придут к согласию по поводу того, что происходило в прошлом.

Но ситуация очевидная – решение Российской Федерации признать так называемую независимость Донецка и Луганска является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и противоречат принципам Устава ООН.

Эти действия не соответствуют положениям исторической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой более полувека назад… Это исключительно важные принципы, в частности принцип равного суверенитета всех стран, а также недопустимости нарушения их территориальной целостности и политической независимости.

Наша резолюция, Генеральной Ассамблеи, также поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Утвержденные Советом безопасности Минские соглашения, которые я поддерживал с самого начала, позволяют оказать интенсивную помощь. Сейчас они больше не работают», – сказал Антониу Гутерриш.