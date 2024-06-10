Генсек ООН забил последний гвоздь в крышку гроба швейцарского саммита Зеленского

Reuters пишет со ссылкой на швейцарское правительство о том, что для участия в «саммите мира» Зеленского зарегистрировались аж 90 государств и организаций из приглашенных 160.

Правда, считать это успехом организаторов не приходится. И не только потому, что уровень представительства большинства незападных участников будет довольно низким, но и поскольку основные поставленные перед ним задачи форум не решит ввиду того, что так и остался выразителем мнения лишь западных стран.

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Ожидается, что в нем примут участие лидеры нескольких стран G7: канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Канады и Японии Джастин Трюдо и Фумио Кисида. Делегацию США возглавит вице-президент Камала Харрис. А вот самого Байдена, как его не зазывал Зеленский, на форуме не будет.

Уже понятно, что с таким составом участников выдвть резолюции форума за консолидированную позицию всего мирового сообщества не удастся. В Швейцарии не будет не только России и ее союзников типа Белоруссии и КНДР, но и Китая, где заявили, что поддержат только те саммиты, где будут представлены обе стороны конфликта, но также значительной части стран «глобального Юга».

Бразилия, Мексика, ЮАР и Саудовская Аравия также решили проигнорировать конференцию. В последний момент на саммит Зеленского отказался ехать даже его лучший друг в Латинской Америке – аргентинский президент Хавьер Милей. Видимо, аргументы из Пекина, от которого зависима аргентинская экономика, оказались более весомыми. А может, просто посмотрел на Байдена, кто его знает.

Но крышкой гроба в представительность форума стал отказ ехать в Швейцарию генсека ООН Антониу Гутерриша. Как сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, глава ООН не поедет на мирную конференцию по Украине, хотя сама ООН «будет представлена на соответствующем уровне» – в качестве не участника, а всего лишь наблюдателя.

Россия не была приглашена на это мероприятие, однако правительство Швейцарии сообщило, что целью встречи будет «совместное определение дорожной карты» по вовлечению Украины и России в будущий мирный процесс.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью государственному официозу Укринформ также внезапно и вопреки всем предыдущим мессиджам обьявил, что Россия будет вовлечена в переговоры по итогам саммита в Швейцарии.

«Продвижение к миру будет постепенным. Именно поэтому выбраны первые три пункта Формулы мира, имеющие самый широкий консенсус. Начинаем с них, дальше продвигаемся к остальным пунктам. Подчеркиваю, что целью Украины остается воплощение всех пунктов Формулы мира. Принцип параллельного привлечения России уже был отработан в 2022 году во время переговоров о Черноморской зерновой инициативе: Украина обсуждает с рядом стран ряд условий, затем эти страны обсуждают их с Россией. Тогда это были Турция и ООН, сейчас это более масштабная инициатива, но и уровень вызовов масштабнее», – обьяснил Кулеба этот внезапный выверт Киева.

По словам министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса, на саммите «будут обсуждаться вопросы, представляющие широкий международный интерес, такие как необходимость обеспечения ядерной и продовольственной безопасности, свобода судоходства, а также гуманитарные вопросы, например, проблема военнопленных».

Надо отметить, что Киев предпринял довольно значительные усилия, чтобы попытаться переубедить Китай, но у него ничего не вышло. Как признался глава украинского МИД Кулеба, политические консультации МИД Украины и Китая прошли на минувшей неделе в Пекине «впервые за многие годы».

«Украина находится в активном диалоге с Китаем по поводу видения путей достижения мира. Мы убеждаем китайскую сторону, что принцип территориальной целостности является фундаментальным для обеих наших стран. Соответственно, он должен лежать в основе любого плана урегулирования. Участие Китая в Саммите мира было бы правильным шагом, который приблизил бы мир».

Однако все эти аргументы не оказали на Пекин должного воздействия. Там по прежнему настроены искать вместе с бразильцами площадку для другого, альтернативного саммита по Украине.

Украинцам же остается утешать себя соображениями вроде того, на которое сподобился провластный депутат Рады Максим Бужанский. Мол, главное не результат, а участие.

«Не могу понять, чего все так носятся с новостями о том, что Китай и Саудовская Аравия не приедут на Саммит Мира. Это не Саммит Больших, это Саммит Всех. Всех, кого можно, и количество здесь так же важно, как и вес участников. Все, кто с нами, уже не с ними, поэтому, борьба за пять малых стран так же важна, как и борьба за одну большую. Просто напомню, что эти два с лишним года мы как то продержались без Китая и СА, и это если вдруг забыть, что Китай всё время в открытую играл за них. Так в чем удивление, в том, что не едет тот, кто сразу был против?»