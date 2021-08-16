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16.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Афганистан, Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия
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Генсек сербского парламента: «Пусть Приштина помнит, что США всегда уходят»

По мнению генерального секретаря Народной скупщины Сербии Велько Одаловича, проигрыш США в Афганистане может...

По мнению генерального секретаря Народной скупщины Сербии Велько Одаловича, проигрыш США в Афганистане может послужить примером и для других конфликтов, в которых замешаны американцы.

Об этом помощник председателя Народной скупщины по процедурным вопросам рассказал РТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С тех пор как американцы ушли из Афганистана, это означает, что талибы победили и Соединенные Штаты, и англичан, и всех, кто воевал против них все эти годы. Где бы ни были американцы, они это место оставляли, и именно об этом должна думать и Приштина», – предупредил албанских сепаратистов в Косово Велько Одалович.

Генсек сербского парламента считает, что американцы продемонстрировали безответственное поведение, бросив своих союзников в Афганистане, пообещав лишь пристроить их в других странах-марионетках, включая Косово.

«Все годами боролись с Талибаном, и теперь, когда американцы ушли и выводят своих людей, выясняется что талибы победили», – отметил Одадович.

Он также добавил, что финал афганского конфликта может стать сигналом для других конфликтов, развитие которых может пойти по тому же сценарию.



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