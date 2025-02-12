Генсека НАТО прижали вопросом, станет ли Украина Россией
Североатлантический альянс не боится оказаться за скобками в переговорном процессе на фоне начала прямых контактов США и России.
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Генсека попросили истолковать слова Трампа о том, что «Украина может когда-то стать Россией», и спросили, «не выглядит ли Украина в свете таких высказываний хрупкой в глазах русских».
«Да, мы слаженно работаем с командой Трампа, много чиновников из США нас на этой неделе навестили здесь в Брюсселе, а также будут представлены на Мюнхенской конференции. И они все говорят о том, что нам нужно сделать всё, чтобы у Украины была наисильнейшая позиция до начала переговоров.
Второе, какими бы ни были последствия этих переговоров, мы должны коллективно гарантировать то, о чём договорятся. Не может быть повторения Минских соглашений 2014 года», – невпопад ответил Рютте, видимо, одновременно подыгрывая американской стороне.
На другой вопрос о том, не опасается ли он, что прямые контакты между Кремлём и Белым домом «маргинализируют» других участников ЕС и НАТО, генсек ответил так же неопределённо.
«Если говорить о НАТО, США вкладывают 50%, поэтому один союзник, учитывая его экономическую мощь, составляет более половины НАТО. Поэтому я не могу говорить о том, кто и что может сделать, нам нужно следить за мячом – это наши цели, чтобы мы не отошли от нашей траектории, чтобы мы не упустили из виду Украину», – болтал генсек.
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