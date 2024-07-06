Генсеки меняются, а приоритеты прежние: главной темой саммита НАТО в Вашингтоне снова станет Украина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главной темой предстоящего 10 июля саммита НАТО в Вашингтоне станут поставки оружия и подготовка военных для Украины. Об этом заявил отработавший свою каденцию генсек Альянса Йенс Столтенберг, недавно сдавший пост бывшему нидерландскому премьеру Марку Рютте.

Кроме путей налаживания практического сотрудничества по вопросам Украины, темами саммита станут кибербезопасность и новые технологии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Генсек Альянса заявил, что уже третий год подряд приглашает лидеров Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии на саммит, чтобы расширить партнерство Альянса в сфере безопасности со странами Индо-Тихоокеанского региона.

«Иран и Северная Корея подпитывают войну РФ беспилотниками и снарядами. Китай поддерживает военную экономику России и поставляет микроэлектронику и другие товары двойного назначения для войны РФ. Чем теснее авторитарные игроки объединяются, тем важнее для нас тесное сотрудничество с нашими друзьями в Индо-Тихоокеанском регионе», – говорит Столтенберг.

Он также рассказал, что Альянс будет развивать практическое сотрудничество в рамках «флагманских проектов» по Украине.

«Флагманский проект частично касается медицинского образования украинских солдат… Мы также изучаем, как можно расширить обмен разведывательной информацией с Южной Кореей», – добавил он.

Также саммит НАТО примет решение о расширении подготовки ВСУ в Польше.

А еще Reuters пишет, что на саммите в Вашингтоне Альянс планирует объявить о своих первых в истории оборонно-промышленных обязательствах. Речь идет о стандартизации боеприпасов, передаваемых Киеву.

“Украина показала, что наша стандартизация работает на бумаге, но не очень работает в полевых условиях”, – говорится в публикации.

Введение стандартов на патроны для стрелкового оружия, в частности штурмовых винтовок, позволит натовцам использовать боеприпасы друг друга. Однако с артиллерийскими снарядами ситуация более сложная.

«Хотя для артиллерийских боеприпасов существует стандарт НАТО, его применение является добровольным. Отсутствие обязательного соблюдения этого стандарта раздробило рынок и усложнило поставки», — отмечает Reuters.

На саммите НАТО в Вашингтоне следует ожидать и новых заявлений в контексте программы обеспечения Украины американскими истребителями F-16. Такое объявление сделал во время телефонного брифинга чиновник администрации Байдена.

США, также объявят новые шаги по укреплению ПВО Украины, “чтобы помочь ей защищаться сегодня, а также сдерживать российскую агрессию в будущем”.

Как говорят у Байдена, эти заявления станут “частью моста Украины” к членству в Североатлантическом альянсе.

Кроме того, в следующий четверг состоится заседание Совета НАТО-Украина, после которого президент США проведет совместное мероприятие с Зеленским и почти двумя десятками союзников и партнеров, подписавших двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.

Представитель Белого дома также уверен, что Вашингтонский саммит пошлет Путину “мощный сигнал”, что он не сможет превозмочь коалицию стран, поддерживающих Украину.

В преддверии саммита Латвия обьявила о поставке на Украину дополнительных 2500 боевых дронов на сумму 4 миллиона евро. Первая партия из 300 беспилотников будет доставлена в ближайшие дни.

«Вместе с участниками коалиции беспилотников мы постоянно работаем над тем, чтобы поставлять в Украину боевые дроны различной мощности в соответствии с текущими потребностями и требованиями испытаний украинской армии», —сообщает пресс-служба Министерства обороны Латвии, цитируя шефа ведомства Андриса Спрудса.