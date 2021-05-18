Генштаб Белоруссии: США создают плацдарм для наступления в Польше и Прибалтике

18.05.2021, Москва, Елена Острякова

Активность НАТО у границ Белоруссии заметно возросла прошлым летом накануне президентских выборов и последовавшими за этим массовыми протестами.

Об этом заявил в интервью телеканалу СТВ заместитель начальника Генштаба ВС Белоруссии Игорь Король, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Еще на самом старте избирательной кампании проанонсированные блоком НАТО учения «Защитник Европы 2020» были нацелены на то, чтобы создать определенную нестабильность в нашем приграничье. Планировалось задействовать до 37 тыс военнослужащих. Причем, основная их часть перебрасывалась с континентальной территории США. Это совершенно неслучайно накануне выборов», – сказал Король.

Кроме того, именно в это время началось строительство новой военной базы в Польше у границ с Белоруссией.

«На сегодня на территории Польши завершена модернизация пяти аэродромов, еще шести аэродромов на территории Польши и стран Балтии, продолжается модернизация. Причем теперь эти аэродромы могут принимать любые типы самолетов и способны разместить, у себя принять, до 200 самолетов иностранных государств. Точно так же совершенствуются порты, военно-морские базы на территории Польши, Прибалтики – у наших ближайших соседей. Прежде всего, это делается с целью создания специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки», – сказал Король.

По его словам, в ходе учений «Защитник Европы» в этом году также задействованы полигоны в Польше и Прибалтике. Так, в Эстонии силами США и Великобритании будет отрабатываться выброска массированного воздушного десанта.

«По той активности, которую мы видим, явно они не собираются защищаться», – сказал военный.

Он считает, что возможная агрессия будет позиционироваться как «операция по кризисному урегулированию».

«Ведь фактически то, что у нас происходило в августе-сентябре прошлого года, это и был кризис. Мы знаем, что блок НАТО подразумевает под кризисным урегулированием. Мы знаем много примеров, когда США и НАТО, войдя в цветущие страны, превратили их в пустыни и нанесли непоправимый вред. Непосредственной подготовки мы пока не наблюдаем и не отмечаем, но то, что происходит на сопредельной территории, несет новые вызовы и угрозы национальной безопасности», – сказал Король.

Белорусский политолог Алексей Дзермант уверен, что НАТО ведет подготовку к реальной войне.

«Не хочу быть кликушей, но готовятся они к реальной войне. Хотят ударить так, чтобы им не смогли ответить. Чтобы разом снести власть в России и Беларуси без особых для себя потерь. Пытаются убаюкать нас тем, что сегодня это невозможно и что они не решатся на такую войну. Решатся, там уже давно нет никаких тормозов», – написал Дзермант в своем телеграмм-канале.