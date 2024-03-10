«Генштаб и Минобороны Украины кишат кротами Путина» – офицер ВСУ

У Киева большие проблемы с агентурой противника в ключевых оборонных ведомствах, тогда как украинская разведка в командовании РФ больше дезинформирует, чем помогает.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это серьёзно или отмазка на троечку?» – спросил ведущий, подразумевая заявления ГУР и Зеленского о том, что план «контрнаступа» лежал в Кремле ещё до его начала.

«Ну, по крайней мере, это не определяющее значение. Я исхожу из того, что на этой войне противник имеет доступ ко всей информации, которая находится в нашем Генштабе. Ко всей. К сожалению, исходя из того, что я вижу, это наиболее вероятно», – сказал Грин.

«То есть кроты Путина физически находятся в здании Генштаба, в здании Минобороны Украины?» – прямо спросил ведущий.

«Я в этом не сомневаюсь. И исходя из этого, я бы планировал всё остальное. То есть крайне узкий круг, состоящий из двух-трёх человек, может более или менее относительно быть уверенным, что утечки не будет, если бы применили серьёзные меры предосторожности, чтобы информация не была снята аудиоустройствами в том месте, в котором вы это обсуждаете. К сожалению, это так. У нас контрразведывательная работа полноценно не проведена. И результат такой, что у противника огромные возможности в этом плане», – ответил ВСУшник.

Ведущий уточнил, «есть ли люди Буданова в окружении Герасимова и Путина».

«По тем вещам, которые у нас происходят, в том числе, по тем заявлениям, которые делал Буданов, у меня такое ощущение, что дезинформаторов там больше, чем информаторов. То есть мы по какой-то загадочной причине проспали огромное количество пополнений противника. Мы понятия не имели, сколько противник накопил, и он перешёл в наступление массированно сразу после окончания нашего наступления. Складывается такое впечатление, что наша разведка об этом не знала или неправильно оценила. Потому что в этих условиях мы обязаны были не переходить в такое наступление», – предположил Грин.