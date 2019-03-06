Генштаб Украины назвал направления удара России

06.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия якобы готовит на границе с Украиной ударные соединения, которые будут использованы для грядущего военного «вторжения». Об этом в ходе встречи с военно-дипломатическим корпусом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В современных геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений: с Севера, Востока, и Юга. Российская сторона завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями специального назначения составят основу сил вторжения.

Высокая мобильность, адаптивность и автономность наших войск в сочетании с фактором родной земли является нашим стратегическим преимуществом над войсками оккупантов», – сказал он.

При этом глава Генштаба намекнул, что недовольство украинских военных политикой действующей власти является следствием «информационных операций» России.

«Период так называемой предвыборной турбулентности, в который вошла наша страна, используется Российской Федерацией для проведения комплекса специальных операций для подрыва оборонного потенциала Украины.

Мы отслеживаем значительную активизацию противника в информационном пространстве, где путем серии информационных и психологических операций он пытается повлиять на личный состав. Также параллельно с этим мы не исключаем возможности проведения актов прямого действия в форме диверсий и саботажа вблизи передовой и даже в глубоком тылу», – отметил Муженко.