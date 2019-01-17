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Генштаб Украины заявил об угрозе наступления со стороны Белоруссии и Польши
На Украине готовы к наступлению российской армии, в том числе, со стороны Белоруссии и Польши. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил замначальника научно-исследовательского управления, офицер генштаба ВСУ Виктор Шидлюх, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Готова ли Украина, если будет нападение с направления Белоруссии? Могу сказать, что планы ВСУ предусматривают возможную агрессию со всех направлений – с северного, южного, западного и восточного. Естественно, под такие планы нужно располагать соответствующими возможностями, возможности у ВСУ ограничены. Поэтому мы сосредотачиваем усилия на реализацию имеющихся возможностей, а не виртуальных», – заявил Шидлюх.
«Я не двухметровый силач, я вообще всегда полагался на свои силы, но всегда был способен противостоять сильным, потому что они знали, что всегда получат от меня отпор. ВСУ хоть и небольшие, но мы за счёт мастерства, силы, умений всё-таки пятый год противостоим одной из самых многочисленных армий мира», – добавил украинский военный.
Метки: ВСУ
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