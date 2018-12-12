12.12.2018, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Украина
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Генштаб врет об успешном призыве, в ВСУ служить никто не хочет

Хотя начальник Генштаба ВСУ Артур Артеменко заявил об успешном проведении призывной кампании, в армию граждане Украины идти не хотят. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве явка призывников составила меньше 10%. Было несколько совещаний в регионах (по поводу срыва кампании). На Западной Украине при малейших намеках на поиски призывников люди исчезают.

На самом деле, ситуация плачевна, она свидетельствует о том, что вооруженные силы абсолютно не имеют авторитета в народе. Родители скорее в ужасе от того, что их сыну предстоит призыв.

Военный прокурор Матиос недавно объявил, что каждый четвертый военнослужащий сегодня совершает преступление. Статистика – от 24 до 26 тысяч преступлений в ВСУ ежегодно. Доминируют такие виды как неуставные взаимоотношения, самовольное оставление части, дезертирство. Все это может быть с использованием оружия и обостряется употреблением спиртных напитков.

Но пьянство и прочее не происходят просто так. Мы знаем об абсолютно жутких условиях на большинстве украинских полигонов. Не будем закрывать глаза на качество техники, на которой обучаются военнослужащие, взрывающиеся минометы и т.д.», – сказал эксперт.

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