Генштаб ВСУ анонсирует кибервойну с Россией

Игорь Шкапа.  
12.09.2023 12:38
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Кибервойна, Россия, Украина


Из-за противодействия российских систем РЭБ на многих участках фронта украинские БПЛА забыли о беспроблемных полетах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Главного управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ полковник Иван Павленко.

Из-за противодействия российских систем РЭБ на многих участках фронта украинские БПЛА забыли о беспроблемных...

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Он говорит, что сегодня нельзя говорить о количественном паритете украинских и российских средств РЭБ.

«Я вам скажу так: по количеству – нет, не можем. Численность врага достаточно велика и много ментально больных людей работает на вражеский военно-промышленный комплекс. К сожалению, много средств у них. Но по качеству, скажу однозначно, у нас есть более технологичное оборудование», – сказал Павленко в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда»..

Он соглашается, в ходе наступления ВСУ на юге российский РЭС является большим препятствием.

«К сожалению, они берут количеством. Количество антидроновых средств у россиян просто зашкаливает. Во многих районах наши операторы беспилотников забыли, что такое летать беспрепятственно», – признает полковник.

По его словам, в российских системах много некачественных деталей, но далее он противоречит сам себе, забыв свои слова, что российский РЭБ берет исключительно количеством.

«При этом вынужден признать, что «Поле-21» – это достаточно технологичная система. Она подразумевает глобальное закрытие навигации. Эта мощная система обычно работает на большое расстояние, но на определенной высоте. А все, что внизу, десятки метров, просто не покрывается. То есть наши люди учатся, высматривают, ищут. Я вам скажу, что наши пилоты очень изобретательны и это помогает им.

Система «Житель» тоже достаточно технологична, за счет огромной мощности они преуспевают», – отмечает собеседник «УП».

Под конец интервью у него спросили, имеет ли Украина возможности и специалистов для ведения кибервойны?

«Если говорить обобщеннее, мы понимаем, что в вооруженных силах проводят кибероперации, о которых никто никогда не расскажет, но стоят они недешево. Соответственно, и специалисты и написание программных продуктов тоже стоят недешево», – отвечает полковник.

При этом считает, что иного пути нет и нужно развивать это направление.

«Мы прекрасно понимаем, что война окончится, мы победим. Но война в киберпространстве не закончится никогда. Более того, с проигрышем на земле «орки» еще больше полезут в кибердомен. Поэтому уже сейчас нужно готовиться и наращивать возможности», – резюмировал Павленко.

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