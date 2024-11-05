Генштаб ВСУ бессилен против тактических приемов русских

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Если украинское командование в ближайшее время не найдёт противодействие тактике продвижения ВС РФ, то придётся откатываться за Днепр.

Об этом на канале «Чёрный лебедь» заявил полковник СБУ в отставке, украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник сейчас использует тактические приёмы, против которых мы не нашли противодействия. Мы воюем по-старому, мы воюем в 2024-м, как в 2023 году. Нас окружают с трёх сторон, вынуждая отойти, потом быстро заходят и дальше продвигаются вперёд. Так противник вышел из позиционного тупика. Если мы не найдём противодействие, это в ближайшее время приведёт к тому, что нам придётся всё дальше и дальше отходить к Левому берегу Днепра. Этот каток можно остановить только другим катком, наш Генштаб должен выработать определённую тактику. Второй способ – это барьер. Это называется постройка фортификационных сооружений, но не так, как до недавнего времени», – сказал Стариков.

Он добавил, что перспективы складываются безрадостные.

«Покровск является логистическим хабом обеспечения нашей донецкой группировки. Сейчас перерезана дорога Курахово-Покровск, а там уже, если будет перерезана дороги Запорожье-Покровск и Днепр-Покровск, то наша донецкая группировка будет иметь определённые проблемы… И таким способом вынудят нас отойти на левый берег. Если мы не будем воевать по законам войны, а будем хайповать и рассказывать, как мы «рашек» разогнали, командиры у них дебилы и т.д.», – отметил эсперт.