Генштаб ВСУ объявил о прорыве на 50 километров. В Балаклею зашли российские резервы

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Новости Украины

Сводный отряд Российской гвардии понес потери при обороне Балаклеи, но вышел из города.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщает военные аналитик Илья Крамник

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«Сводный отряд Росгвардии из Самарской области вышел из Балаклеи, не без потерь, но все же. Город не сдан, их сменили военные. Что дальше – как всегда к Богу и Генштабу», – пишет Крамник.

При этом московский журналист Андрей Медведев считает, что Росгвардия в Балаклее занималась не своим делом.

«Тут надо понимать, что самарский и башкирский СОБР, а также ОМОН из Тольятти вели в течение суток общевойсковой бой. При этом понесли действительно минимальные потери. То есть фактически полицейский спецназ и спецназ Росгвардии, которые по задачам должны задерживать вооруженных преступников и оказывать прочее силовое сопровождение оперативных мероприятий, показали себя как полноценные боевые подразделения. Короче, мужчины совершили подвиг. Как и те танкисты, кто прорвались в город. И те отчаянные парни на КАМАЗах, которые привезли под огнём в город БК. Однако есть старая армейская мудрость. Подвиг может быть результатом чьей-то недоработки, – считает Медведев. – А бойцам, безусловно честь и слава».

Военкор Евгений Поддубный, находящийся на Харьковщине, подтверждает, что идут тяжелые бои.

«Обстановка напряженная, но контролируемая. Противник перебрасывает резервы севернее Славянска, чтобы оказать давление на российскую группировку в целом и подразделения, которые находятся южнее Изюма в частности. Средствами разведки перемещения формирований режима фиксируются и пресекаются. Идет огневое воздействие на противника. От себя добавлю, что унывающих бойцов и командиров не видно. Противник будет разбит», – прогнозирует Поддубный.

Несколько менее оптимистичен писатель Захар Прилепин, который сссылается на свои источники на местах.

«Бои в Балаклее. ВСУ под Купянском. (На украинских пабликах пишут, что им 2 км до города). Эвакуация из Купянска местных продолжается. Продолжаются активные попытки взять в окружение Изюм. Граница и дороги закрыты. Резервы, которые брошены в дело нашей стороной, ситуацию пока не выправили. Пока их явно недостаточно», – пишет Прилепин.

В свою очередь замначальника Главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов утверждает, что под контроль ВСУ перешло 20 населенных пунктов на Харьковщине. Кроме того, он уверяет, что есть прорыв на 50 километров вглубь.

«В рамках проведения оборонной операции на Харьковском направлении с целью восстановления утраченных территорий с начала недели ВСУ во взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии, другими силовыми структурами ведут активные действия по определенным направлениям. В настоящее время военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождены более 20 населенных пунктов»”, – заявил Громов.