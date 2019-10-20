20.10.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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Генштаб ВСУ: По Украине ударят из Белоруссии, Крыма и Бессарабии

Российская армия якобы готовится к масштабному наступлению на Украину с разных направлений.

Об этом в интервью журналу «Український тиждень» заявил замначальника Генштаба ВСУ Алексей Таран.

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«Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии. На сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях», – сказал Таран.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», секретарь СНБО Украины Александр Турчинов регулярно рассказывал, что российская армия вот-вот перейдет в наступление по всем фронтам.

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