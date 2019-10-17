Генштаб ВСУ подстрекают к бунту против Зеленского

17.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак должен отказаться выполнять приказ верховного главнокомандующего Владимира Зеленского на развод войск на Донбассе.

Об этом в эфире 4 канала заявил аксакал украинского националистического движения Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Хмары, развод войск является «предательством» Украины.

«Абсолютное преступление – отводить наши войска с линии, которую они сегодня занимают. Мы можем смотреть только вперед. Если мы не можем сегодня дальше идти, то это не значит, что мы завтра не сможем дальше идти. Может это будет не по всей линии фронта, но мы только можем идти вперед. А нам на нашей территории диктуют, что мы должны отступать.

Я потому предостерег генерала Хомчака, который является главнокомандующим и начальником Генерального штаба, чтобы он убедил своего верховного главнокомандующего, который ничего не понимает в этих вопросах, что этого нельзя делать. Если он этого не может, то он может пойти в отставку или застрелиться. А как иначе? Он, как военный должен понимать, что это преступный приказ, понимает это Зеленский или нет – это уже другой вопрос. Но это преступный приказ, потому что это предательство. Потому нельзя на это идти», – заявил Хмара.