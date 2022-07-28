Генштаб ВСУ подтвердил поражение военного объекта под Киевом

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Новости Украины

Российская армия нанесла удар по военным объектам ВСУ в Киевской области.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о двух десятках ракет, которые были направлены ВС РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Кулебы, часть ракет была сбита.

«Сегодня утром враг нанес удар по одной из общин Вышгородского района. Обстрелян объект инфраструктуры», – написал в своем блоге Кулеба.

При этом, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге сообщил о том, что удар был нанесен из района мыса Фиолент у берегов Севастополя по военному объекту в Лютеже в 30 километрах от Киева.

«Около 5 часов утра противник нанес ракетный удар шестью крылатыми ракетами «Калибр» по воинской части в населенном пункте Лютеж Киевской области. Есть информация, что одно здание разрушено и два – повреждены. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером», – сказал Громов.