Генштаб ВСУ: Путин планирует захват Киева и включение Украины в состав РФ

11.05.2022  20:20 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

После падения Киева российское руководство организует перевыборы в законодательные и исполнительные органы власти, создаст вместо Украины новое государственное образование, чтобы включить его в состав России.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После падения Киева российское руководство организует перевыборы в законодательные и исполнительные органы власти, создаст...

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«Вероятными следующими последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей. Создание сухопутного коридора к Приднестровскому региону Республики Молдова, захват территории Центральной Украины, овладение Киевом, инсценировки перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с приведением к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включения его в состав России», – рассуждал он.

«Таким образом, противник будет пытаться достичь своей стратегически-политической цели. Но это его мысли. На их мысли есть наше противодействие», – утверждает Громов.

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