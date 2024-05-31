«Генштаб ВСУ в дураках и в мыле» – украинский политолог

Существует риск того, что тактика «тысячи порезов» ВС РФ сработает, и фронт прорвётся в таком месте, куда не смогут уже перебросить в пожарном порядке резервы ВСУ, как на Харьковщине.Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наш Генштаб находится, на самом деле, в дураках и в мыле. Потому что линия фронта постоянно расширяется, надо охранять полторы тысячи длины, а где они ударят – попробуй угадай. А растянуть наши резервы на полторы тысячи километров можно только тоненькой линией, которая сразу же порвётся, как она порвалась сначала на Харьковском направлении, хотя туда зашли абсолютно небольшие подразделения РФ. Дальше их продвижение требует значительных резервов, потому что мы смогли купировать это направление. И они сейчас думают – давать резервы на это направление, брать Волчанск, Липцы, или всё-таки использовать эти резервы на других пустых местах. Мы смогли купировать эти прорывы просто пожарными бригадами за счёт спецназа ГУР, каких-то отдельных батальонов, отдельных подготовительных рот, как Вторая мировая, купировали этот прорыв. Но вопрос в том, что если россияне будут ещё этой тактикой тысячи порезов дальше играть, если они будут вторгаться там батальонно-тактической группой, севернее, южнее, по другим направленияи, хватит ли у нас таких пожарных команд, чтобы заткнуть все дыры?» – сказал Бортник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он добавил, что существует риск того, что рано или поздно Россия нащупает место, где у ВСУ «не доезжают пожарные команды».

«И вот тогда через это направление могут вводиться уже более серьёзные резервы с целью захвата большой территории и создания политического, прежде всего, кризиса и атмосферы безысходности у наших западных союзников», – подчеркнул политолог.