Географические сенсации: Американский генерал предлагает ВСУ разбомбить мост между Ростовом и Запорожьем

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Украине ни в коем случае нельзя останавливать свой «контрнаступ» и переносить его на весну.

Об этом экс-командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если кто-то в какой-то американской газете считает, что контрнаступление нужно отложить до следующей весны, такой человек ничего не понимает с современной войне. Почему мы вдруг должны призвать украинцев остановиться и прекратить наступление? Чтобы россияне успели еще больше заминировать и укрепить свою оборону? Это совершенно абсурдное предложение», – сказал Ходжес.

Он рассыпался в комплиментах генштабу ВСУ и заявил, что ожидает увидеть успехи «контрнаступа» через несколько недель.

«Главная задача сейчас – отрезать Крым. Сделать так, чтобы у россиян уже не было возможности там находиться, чтобы это было слишком опасно. Чтобы Черноморский флот уже не мог просто сидеть в Севастополе. Чтобы российские самолеты не могли летать с аэродромов в Саках. Если у вас будут дальнобойные ракеты, то это можно делать при любой погоде», – вещал Ходжес.

Не обошлось без сенсаций в стиле Джен Псаки. Генерал предложил ВСУ наносить удары по мостам между Ростовом и Запорожьем.

«По мере продвижения у них будет возможность пододвинуть «хаймерсы» еще поближе, и они смогут наносить удары по мостам, которые соединяют Ростов с Запорожской областью. Все что делается в этом плане – так или иначе достигает определенного эффекта. Нужно, чтобы США и Германия приняли решение передать Украине ракеты «Таурус» и «Атакамс». Нужно, чтобы это произошло побыстрее», – трепался Ходжес.