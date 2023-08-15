«Геополитическая трагедия. Началась деиндустириализация Германии»: в бундестаге жалеют о разрыве с Россией

Олег Кравцов.  
15.08.2023 09:19
  (Мск) , Москва
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Газ, Германия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Экономика, Энергетика


Из-за отказа от российских энергоносителей в Германии ликвидируются предприятия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член комитета бундестага по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

Из-за отказа от российских энергоносителей в Германии ликвидируются предприятия. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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Он отмечает, что решение Берлина, как и ЕС в целом, взять курс на отказ от российских энергоносителей ведет к тяжелым последствиям.

«Решение прекратить поставки российских ископаемых источников энергии приводит к росту цен как для граждан ФРГ, так и для промышленности. Мы уже переживаем начало деиндустриализации: всё больше и больше компаний сдаются, сокращают инвестиции или инвестируют за пределами Германии.

Они потеряли всякое доверие к нашему правительству, они больше не верят, что решения властей рациональны и направлены на благополучие нашей страны, а не просто носят идеологический характер», – сказал Котре в интервью «Известиям».

Он добавляет, что имеет место «трагедия и с геополитической точки зрения».

«Россия и ФРГ прекрасно сотрудничали по вопросам энергетики на протяжении более 50 лет, даже во времена холодной войны. Причем это принесло не только экономическую выгоду обоим партнерам. Экономическое сотрудничество — важная основа для политического канала коммуникации. Перекрытие этого канала в долгосрочной перспективе может нанести еще больший ущерб, чем просто ударить по экономике.

России и Европе необходимо ладить, а каналы коммуникации и сотрудничества жизненно важны для этого. Противники подобного сотрудничества очень хорошо это понимают, что стало очевидным после террористической атаки на «Северные потоки», – резюмировал Котре.

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