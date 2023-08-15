«Геополитическая трагедия. Началась деиндустириализация Германии»: в бундестаге жалеют о разрыве с Россией

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Из-за отказа от российских энергоносителей в Германии ликвидируются предприятия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член комитета бундестага по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

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Он отмечает, что решение Берлина, как и ЕС в целом, взять курс на отказ от российских энергоносителей ведет к тяжелым последствиям.

«Решение прекратить поставки российских ископаемых источников энергии приводит к росту цен как для граждан ФРГ, так и для промышленности. Мы уже переживаем начало деиндустриализации: всё больше и больше компаний сдаются, сокращают инвестиции или инвестируют за пределами Германии. Они потеряли всякое доверие к нашему правительству, они больше не верят, что решения властей рациональны и направлены на благополучие нашей страны, а не просто носят идеологический характер», – сказал Котре в интервью «Известиям».

Он добавляет, что имеет место «трагедия и с геополитической точки зрения».

«Россия и ФРГ прекрасно сотрудничали по вопросам энергетики на протяжении более 50 лет, даже во времена холодной войны. Причем это принесло не только экономическую выгоду обоим партнерам. Экономическое сотрудничество — важная основа для политического канала коммуникации. Перекрытие этого канала в долгосрочной перспективе может нанести еще больший ущерб, чем просто ударить по экономике. России и Европе необходимо ладить, а каналы коммуникации и сотрудничества жизненно важны для этого. Противники подобного сотрудничества очень хорошо это понимают, что стало очевидным после террористической атаки на «Северные потоки», – резюмировал Котре.