Геополитически Эрдоган полностью на стороне Запада – турецкий эксперт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остается главным тараном продвижения внешней политики США и Великобритании на Кавказе и в Черном море.

Об этом заявил турецкий политолог Керим Хас в эфире Baltnews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общая внешняя политика в Сирии, Ливии, на Кипре или на южном Кавказе, на Украине и в Чёрном море показывает, что Эрдоган – это главный таран для продвижения интересов Великобритании и США. В Сирии, например, именно турецкая сторона останавливает реализацию мероприятий российского урегулирования, или российского видения урегулирования сирийского кризиса. Без разрешения идлибского вопроса вы не можете обсудить курдский вопрос в Сирии. Сирийское государство не может обеспечить свою целостность из-за Анкары», – отметил он.

В Ливии в 2019-20 годах из-за вмешательства турецкого руководства не состоялось продвижение армии Халифа Хафтара при подержке ЧВК «Вагнер». По этой причине не реализовался российский план урегулирования».

«Или, например, в Карабахе. То, что не смогли тут сделать в течении трех десятилетий, Эрдоган сделал успешным. Кардинально там изменил парадигму на Южном Кавказе, и сейчас мы не только говорим об укреплении союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, а под вопросом стоят российско-армянские отношения. Мы сейчас видим, как много зависит от того, какие действия будет принимать турецкая или азербайджанская сторона. Это прямо будет влиять на присутствие России в военно-техническом и военно-политическом плане как на Южном Кавказе, так и на Украине тоже. Эрдоган вообще не отказывалася от военной помощи Украине. Каждый день передает ещё новые ракеты и беспилотники. Только недавно, когда Зеленский посетил Турцию, месяц назад, наверное, Эрдоган и Киев подписали соглашение по открытию военной фабрики по производству беспилотников на территории Украины. Эрдоган так же недавно освободил боевиков «Азова», который считается на территории России террористической организацией. Поэтому в военно-стратегическом плане Эрдоган находится на стороне Западного блока по украинскому конфликту», – считает обозреватель.

По его оценке, Турция остается как канал торговой и дипломатической связи между Россией и Западом, и это отнюдь не означает ее пророссийский вектор.

«Почему Эрдоган или Турция не введёт никаких санкций против России? Это не из-за того, что Эрдоган пророссийский политик – это из-за интересов Турции. Потому что Турция нуждается в экономическом плане в российских деньгах. В Турции много что завязано на российских туристов. Или, скажем, в энергетическом плане есть проекты, строительство атомных станций, например. Экономическая ситуация в Турции не в лучшем состоянии, поэтому страна не в состоянии даже ввести какие-то санкции против России – это выстрел себе в ногу. И в интересах Великобритании и США, на мой взгляд, сохранить хотя бы один канал открытым через Турцию для взаимодействия с Москвой – это тоже важно. Надо открытые каналы оставить для диалога. Мы видим, что глава ЦРУ, глава СВР встречаются именно на территории Турции, и «зерновое соглашение» достигнуто в Стамбуле», – подчеркнул Хас.