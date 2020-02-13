Геральдический совет при Лукашенко повернул «Глобус Белоруссии» в сторону Европы

13.02.2020, Москва, Елена Острякова

Министерство юстиции Белоруссии подготовило изменения в закон о государственных символах страны, которые предусматривают некоторые изменения герба республики.

В министерстве уверяют, что предлагаются «незначительно отредактированные» эталонные изображения государственного герба «в одном, двух и многих цветах».

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Одной из таких редакций стало то, что изображения материков стали более четкими и географически выверенными».

На практике это означает, что если раньше на гербе была видна в основном территория России, то теперь изрядную часть композиции заняла Европа. Эта редакция привлекла самое большое внимание.

«Ух ты! Глобус на гербе Белоруссии завертелся! Если так пойдёт дальше, через несколько лет там и Северная Америка должна появиться», – прокомментировал перемены российский политолог Владимир Корнилов.

Писателя Северина Квятковского, как и других белорусских националистов, поворот герба к Европе не впечатлил. Они считают, что нужно вернуть в качестве герба символ Великого княжества Литовского «Пагоню».

«Если взглянуть на варианты советской символики Беларуси, можно заметить, что определенной системы там нет. Где-то вообще видно только Русский Север, где-то изрядный кусок не только социалистической, но немного и капиталистической Европы», – напоминает Квятковский на сайте «Радио Свобода».

Раскритиковал изменение герба и пропрезидентский белорусский политолог Алексей Дзермонт.

«Насчет поворота глобуса странное решение, которое даст почву для антибелорусских спекуляций (мол, стало больше Европы). Они уже начались, кстати. Глобус нужно поворачивать так, чтобы Беларусь была по центру», – написал Дзермонт в своем телеграм-канале.

Над изменениями в изображении герба работал геральдический совет при президенте Беларуси. Предусмотрен переходный период для введения нового эталона.