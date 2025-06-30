Гераней будет больше, Россия еще не вышла на пик производства – эксперт

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Россия еще не вышла на пик производства ударных дронов и различных типов ракет, и в ближайшие месяцы атаки по Украине станут еще более массовыми.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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