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Сегодня ночью российские ударные дроны атаковали город Вилково в Одесской области, расположенной в украинской части дельты Дуная перед впадением в Черное море.

Украинские мониторинговые каналы насчитали несколько десятков беспилотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг пытается оставить город без воды», – разгоняет истерику принадлежащий депутату ВР Алексею Гончаренко сайт «Думская».

Между тем, Вилково известно тем, что именно отсюда регулярно запускаются для атаки Крыма украинские морские дроны.

Похоже, именно этот объект и стал основной целью ударов.

«Камрады сообщают, что база ВСУ, на которой собирали и откуда запускали морские БЭКи в н.п. Вилково Одесской области, уничтожена работой Гераней», – написал ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным Condottiero.

По информации координатора пророссийского подполья Украины Сергея Лебедева, кроме того, целями в Одесской области стали пункт временной дислокации иностранных наемников, причальные и перегрузочные мощности Дунайского логистического хаба, склады боеприпасов.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего ночью Украину атаковал 71 дрон. Причем даже по традиционно явно завышенным оценкам украинской стороны удалось подавить лишь 52 аппарата.