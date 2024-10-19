«Герани» вновь расцвели над Украиной: поражены аэродром и подстанции

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Россия перешла к фактически ежедневным массовым ударам беспилотниками по тыловым объектам Украины

Вместе с тем, как сообщают Воздушные силы ВСУ, по Сумской области, ставшей базой для вторжения на Курщину, ночь ударили управляемыми авиабомбами, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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На Сумщине были поражены объекты энергетики, в результате чего в регионе начались внеплановые отключения света.

«В 08:57 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди в соответствии с указанием НЭК «Укрэнерго». Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района. Работаем, чтобы стабилизировать энергетическую систему», – отчитались в Сумыоблэнерго.

Заснятый местными жителями российский дрон на Сумами.

Мониторинговый паблик «Донбасский партизан» отмечает, что в Сумской области в населенном пункте Воронеж была поражена подстанции ПС 330 кВ «Шостка», что привело к возгоранию трансформатора и повреждению высоковольтного оборудования. В результате атаки зафиксированы проблемы с энергоснабжением в более чем 80 населённых пунктах, что затруднило работу инфраструктуры в регионе.

Кроме того, дрон ударил по подстанции ПС 330 кВ «Черниговская», что привело к возгоранию трансформатора.

Мощная атака была произведена по аэропорту в Черкассах.

«В течение ночи проводилась атака ударных беспилотников на Международный аэропорт «Черкассы». В ходе операции было зафиксировано около 15 взрывов в районе объекта. Ближе к утру, в 08:00, по аэропорту были нанесены контрольные удары авиационными управляемыми крылатыми ракетами «Х-69». На данный момент подробности и результаты ударов уточняются, но уже имеется информация о разрушениях на объекте», – пишет «Донбасский партизан».

Взрывы звучали и в Киевской области и непосредственно в столице Украины.

«В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют. Небольшой обломок БпЛА попал в дом женщины через окно балкона. Других повреждений в многоквартирном доме нет», – написал в своем паблике киевский мэр Виталий Кличко.

С утра были зафиксированы пуски управляемых бомб по Харьковской области.

«Герани» нынче перешли на ежедневный режим работы, что говорит о росте производства, позволяющего практически каждый день напрягать ПВО противника и наносить ему ущерб», – комментирует очередной налет дронов российский военный обозреватель Борис Рожин.