«Гераням» больше не нужен «Старлинк». Новые модели работают по новому принципу

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Россия начала применять на Украине беспилотники «Герань» нового поколения, которым больше не нужна связь «Старлинк», искусственный интеллект наводит на цель, а заглушить такой БПЛА практически невозможно.

Об этом в эфире видеоблога DialogueWorks заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия теперь использует беспилотники типа «выстрелил и забыл». У этих беспилотников нет радиоуправления, им не нужна спутниковая связь, у них даже нет антенны. Вы задаёте координаты целей, задаёте рельеф местности, а искусственный интеллект на борту беспилотника ориентируется на местности и самостоятельно выбирает цели из списка. Это просто до чёртиков пугает украинцев, потому что их нельзя заглушить, если только у вас нет электромагнитного оружия. Их можно только сбить, заглушить их нельзя, им не нужна спутниковая связь. У них есть встроенная карта, радарная система, которая сканирует окружающую местность, ориентируется по внутренней карте и продолжает движение, пока не найдёт цель», – объяснил Крапивник.

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