Геращенко боится, что Вакарчук окажется на подвале в ДНР

01.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Обмен заключенными между Украиной и Россией не повлияет на прекращение военного конфликта в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил член коллегии МВД Украины, депутат ВР прошлого созыва Антон Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это просто тактическая ситуация, при которой Путин выигрывает тем, что добивается выдачи Вышинского, за которого стоят горой такие российские пропагандисты, как господин Киселев, Соловьев и другие, которые требовали от Путина, чтобы он защитил их товарища по пропагандонской работе против Украины, а Украина должна получить наших моряков, которые были незаконно захвачены в ноябре прошлого года, наших других политзаключенных, которые по пять лет удерживаются в Российской Федерации. Это просто тактический ход, который никоим образом не будет влиять на тот конфликт, который есть у нас на Донбассе», – сказал политик.

При этом, по словам соратника сохранившего свой пост главы МВД Арсена Авакова, конфликт в Донбассе будет продолжаться и дальше.

«Этот конфликт является замороженным на сегодня, и будет таким, пока не будет условий, которые выгодны для Украины. Мы не можем идти на выгодные для России условия и делать так, чтобы было плохо для нашей страны. Я не вижу, как можно проводить выборы в местные органы власти на Донбассе, если там стоят российские наемники. Например, господин Вакарчук захочет поехать в Донбасс провести там агитацию за партию «Голос», или другой политик, а с ним там что-то случится, его там посадят на подвал. Какая будет реакция СМИ и украинского общества?

Или Россия соглашается на то, чтобы все подонки оттуда ушли и там были миротворческие силы ООН, чтобы там прошло несколько лет. Например, как в Косово, там пять лет были миротворческие силы ООН, и только через пять лет там были проведены выборы. Поэтому это процесс, где нельзя «вот мы завтра пошли и сделали выборы». Какие это будут выборы, кого там будут выбирать, боевиков, которые чихать хотели на Украину?», – заявил Геращенко.