|2 676 просмотров
Геращенко боится ехать на переговоры в Минск
Отсутствие реакции и поддержки Украины со стороны её западных партнёров вызывает всё большую обеспокоенность у официального Киева.
Об этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала у себя на странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Сегодня Минск. Еду с тяжёлым сердцем и со страшными ночными новостями через острое осознание того, что сейчас происходит серьёзная эскалация конфликта, причём не только на линии фронта. Война, терроризм – всё это рядом, в тылу», – жалуется Геращенко.
Она уверена, что сегодняшние переговоры будут довольно тяжёлыми.
«Сегодня будет очень тяжёлое заседание – из-за ухудшения ситуации с безопасностью, убийства детей в Донбассе, из-за заблокированного вопроса освобождения заложников и недопуска представителей Международного Комитета Красного Креста к пленникам, из-за отсутствия ответа РФ по поводу украинской инициативы передать им 23 россиянина, чтобы освободить наших, в том числе и Олега Сенцова», – пишет она.
Вице-спикера Верховной Рады сильно заботит то, что весь мир равнодушен к проблемам Украины:
«И что действительно беспокоит – отсутствие реакции мира на проблему пленников и политузников. Так, люди доброй воли во многих странах вышли на акции поддержки Олега и его коллег по несчастью. Но где тогда заявления хотя бы про обеспокоенность правительств и лидеров ОБСЕ, ООН, Совета Европы, ПАСЕ, ЕС, США, МККК и других институций, которые могли бы жёстко отреагировать на недопуск лидеров и консулов, безосновательное содержание людей в тюрьмах больше четырёх лет? Мир молчит. И это усложняет украинскую задачу – вытащить их», – заявляет Геращенко.
Метки: Ирина Геращенко
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.