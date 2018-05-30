30.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Геращенко боится ехать на переговоры в Минск

Отсутствие реакции и поддержки Украины со стороны её западных партнёров вызывает всё большую обеспокоенность у официального Киева.

Об этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала у себя на странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Минск. Еду с тяжёлым сердцем и со страшными ночными новостями через острое осознание того, что сейчас происходит серьёзная эскалация конфликта, причём не только на линии фронта. Война, терроризм – всё это рядом, в тылу», – жалуется Геращенко.

Она уверена, что сегодняшние переговоры будут довольно тяжёлыми.

«Сегодня будет очень тяжёлое заседание – из-за ухудшения ситуации с безопасностью, убийства детей в Донбассе, из-за заблокированного вопроса освобождения заложников и недопуска представителей Международного Комитета Красного Креста к пленникам, из-за отсутствия ответа РФ по поводу украинской инициативы передать им 23 россиянина, чтобы освободить наших, в том числе и Олега Сенцова», – пишет она.

Вице-спикера Верховной Рады сильно заботит то, что весь мир равнодушен к проблемам Украины:

«И что действительно беспокоит – отсутствие реакции мира на проблему пленников и политузников. Так, люди доброй воли во многих странах вышли на акции поддержки Олега и его коллег по несчастью. Но где тогда заявления хотя бы про обеспокоенность правительств и лидеров ОБСЕ, ООН, Совета Европы, ПАСЕ, ЕС, США, МККК и других институций, которые могли бы жёстко отреагировать на недопуск лидеров и консулов, безосновательное содержание людей в тюрьмах больше четырёх лет? Мир молчит. И это усложняет украинскую задачу – вытащить их», – заявляет Геращенко.